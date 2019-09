Michelle Soifer tomará acciones legales contra Kevin Blow (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Michelle Soifer anunció que tomará acciones legales contra Kevin Blow tras su presentación en “El valor de la verdad”, donde dio detalles de las presuntas infidelidades que cometió la exchica reality mientras tuvieron una relación.

El anuncio lo hizo la mañana de este lunes durante su presentación en “El show después del show”, donde además indicó que no está dispuesta a responderle a Kevin Blow, pues eso solo sería seguirle el juego y “simplemente no vale la pena”.

“Hoy me siento muy bien, muy tranquila. Sí, he tenido una semana difícil, pero realmente hay personas a las que uno debe responder y hay otras a las que simplemente no vale la pena hacerlo y creo que él es una de esas personas”, indicó inicialmente en el programa.

“No vale la pena responderle, no vale la pena entrar a pelear con él o entrar en dimes y diretes. Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante haciendo lo que yo sé hacer”, agregó.

Asimismo Michelle Soifer indicó que ella está en televisión para “entretener al público” y no para “ventilar mi vida privada y mucho menos las experiencias fallidas que he tenido en mi intimidad con mis parejas”.

La participante de “El artista del año” también manifestó que su familia “la pasó terrible” y se ha visto “muy afectada” con este tema “porque en algún momento compartieron con esa persona (Kevin Blow) y sorprende todo lo que sucede”.

Michelle Soifer cuestionó el comportamiento de Kevijn Blow. “Esto viene de casa, ahí uno puede sacar sus conclusiones y ver quién es quién. Por sus actos y las cosas de ha dicho demuestra realmente la persona que es”, dijo.

Finalmente, la también cantante y actriz se dirigió a Kevin Blow para enviarle un mensaje, luego que dijera que seguía enamorado de ella. “El amor no daña, no lastima, entonce no puedes decirle a una persona ‘Te amo’ y hacerle tanto daño”, culminó.