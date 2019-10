Michelle Soifer asegura que las críticas que recibe no la podrán destruir

Síguenos en Facebook

Luego que Michelle Soifer denunciara a su expareja Kevin Blow por agresión física y psicológica, la cantante aseguró en una entrevista con Trome que las críticas que recibe a diario no la podrán destruir.

“No sé qué tan fuerte puedo seguir siendo para soportar todos esos ataques, pero yo me siento agradecida por todo el cariño que me da el público. Dios sabe a qué guerreros les da sus batallas más fuertes, y yo cuando ensayo y canto me olvido de todo”, comentó la participante de ‘El artista del año’.

La exchica relity también se pronunció sobre los comentarios que vienen dando Kevin Blow y Jeyci con respecto a ella y a su familia.

“Mis abogados se encargarán de responder todo, yo no lo haré en los medios. Tengo la cabeza en alto, no me escondo ni me oculto de nadie, mi propósito en la televisión es hacer música, entretener”, comentó Soifer.

GIUSEPPE BENIGNINI

Michelle Soifer también asegura que seguirá disfrutando de la compañía de su ‘Principito’, el modelo venezolano con el que está saliendo.“Siempre con él, disfrutando de la vida, disfrutando uno del otro, es un chico muy lindo y no le hacemos daño a nadie”.