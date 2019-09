Chris Soifer revela que Kevin Blow la atropelló (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Chris Soifer sorprendió en “El valor de la verdad” al contar que, en una oportunidad, Kevin Blow le pasó el carro por encima del pie, dejándola adolorida.

“¿Te atropelló Kevin Blow?”, le preguntó Beto Ortiz, a lo que ella respondió de forma afirmativa.

“Íbamos a salir los tres (Michelle, Kevin y yo). Michi ya estaba en el carro. Yo bajo a acomodar las cosas de la parte de atrás del carro y Kevin sabía que yo estaba detrás del carro. Él sube y arranca, me pone la llanta en el pie y me dice ‘no, me estás mintiendo’ y le respondo ‘Kevin, avanza. Te juro que me estás chancando’”, contó en el temido sillón rojo.

Luego continuó con: “Estuvo como dos horas diciéndome que es broma hasta que Michelle me ve y le dice ‘Kevin sí, avanza’”.

Cabe mencionar que, luego de ese incidente, Michelle Soifer tuvo una fuerte discusión con Kevin Blow: “Él arranca y le empieza a hacer problemas a Michelle, como diciéndole ‘me estás diciendo que lo hice a propósito’”, confesó la menor de las Soifer.