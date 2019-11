Michelle Soifer cierra su negocio de comida rápida en Surco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa de Magaly Medina sorprendió al revelar que Michelle Soifer ha clausurado su negocio de comida rápida ubicado en Surco.

En las imágenes que mostró 'Magaly TV, la firme', se puede ver la fachada de su restaurante llamado "Kpicúa" con un cartel en el que se lee "Tienda en alquiler".

Tras conocer el cierre del local de su expareja, Kevin Blow no dudó en criticar los malos manejos de Michelle Soifer como dueña del negocio.

"Ella es muy buena actriz, muy buena chica reality, pero hasta ahí nomás. Como jefa, como gerente, como persona que se puede poner al frente de una empresa, mejor que se lo deje a otro", dijo Kevin Blow en un enlace telefónico desde República Dominicana.

Asimismo, el dominicano señaló que también se ve afectado por el cierre del local, ya que dejó sus acciones en el negocio.

"Llegamos a un acuerdo antes de yo venir a vivir para acá, y era que yo no retiraba mis acciones, le dejaba todo a ella como para no afectar o complicar el negocio, y que ella me depositara tipo sueldo mi parte", agregó Blow.