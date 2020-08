Michelle Soifer sorprendió al confesar en un reciente programa de YouTube que es “recontra celosa” y que por ello ha optado por ponerle una aplicación con GPS a su novio Giuseppe Benignini, más conocido en la farándula como el ‘Principito'.

“Yo soy recontra celosa, recontra... Yo tengo un app donde yo, obviamente por seguridad, por su seguridad le he dicho que se lo baje para que se ponga y ahí yo sé dónde está, cuánto tiempo se quedó ahí, si salió o si se fue a un lado, ahí me dice todo. Esa app es lo mejor que me ha pasado, es por su bien”, contó la chica reality.

Incluso, la popular ‘Michi’ se animó a bromear con el tema, luego de que Connie Chaparro la calificara como la “novia intensa” y la tildara de ser “waze”.

“Yo soy la Waze... Cuando está mucho tiempo en un lado, (suena) te estás demorando mucho, vete a tu casa”, agregó la integrante de ‘Esto es Guerra'.

Cabe mencionar que se comenzó a hablar de las mujeres que le ponen GPS a sus parejas, luego de que el esposo de Silvia Cornejo la acusara de haberle puesto un dispositivo de ubicación en su carro.

Giuseppe Benignini llama “tóxica” a Micheille Soifer

Giuseppe Benignini calificó a su pareja, Michelle Soifer, como “tóxica”, puesto que revisa su celular casi todos los días mientras él duerme y ha bloqueado a modelos, artistas y hasta a miembros de su familia para evitar una eventual infidelidad.

Al ser consultado sobre qué es lo que más le molesta de Soifer, Benignini afirmó que ella le revisa demasiado el celular. “Lo que más me molesta es lo tóxica, lo celosa. Me ha revisado el teléfono... De los 100 días de la cuarentena, 90″, señaló el modelo. “Ha bloqueado a mis hermanas y primas. Es verdad”, confesó el venezolano en una entrevista a “En boca de todos”.

