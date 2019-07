Michelle Soifer confirma el fin de su relación con Kevin Blow: “Ya tenía anillo, pero no era mi momento" (VIDEO)

Michelle Soifer sorprendió al confirmar el fin de su relación amorosa con Kevin Blow. La popular 'Michi' aseguró que está "bien y tranquila", tras anunciar su soltería en medio de los rumores por su distanciamiento con el dominicano.

“Ya tenía anillo, ya tenía todo, pero no era mi momento de repente”, comentó Michelle Soifer revelando que se rompió el compromiso de matrimonio que tenía con Kevin Blow.

“Sí, estoy soltera. En realidad no pensaba decirlo así, iba a mandar un comunicado para que puedan saber los motivos. Es algo que pasó y bueno hay que recibirlo así. Fue mutuo acuerdo”, contó la exchica reality ante las cámaras de 'América Espectáculos'.

Asimismo, Michelle Soifer no quiso dar a conocer los motivos de su ruptura amorosa, pero señaló que mantiene una amistad con el cantante dominicano.

”Él ya regresó a su país y yo estoy tranquila aquí. (...) No viene al caso ya decir por qué. Son cosas que suceden. Ahora estoy disfrutando mucho de mi soltería, me siento bien, tranquila y eso es lo importante. Creo que el fin de una relación no tiene que ser siempre triste”, sostuvo Michelle Soifer, quien también anunció que pronto lanzará un tema de salsa.