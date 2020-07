La integrante de ‘Esto es guerra’, Michelle Soifer no descartó la posibilidad de ser parte del reality mexicano ‘Guerreros 2020’ de Televisa.

Así lo dio a conocer la popular ‘Michi’, en una entrevista para América espectáculos donde además advirtió a las chicas mexicanas “que se agarren” porque las guerreras peruanas son “power”.

“¿Irme? No, yo soy feliz acá pero allá me piden, entonces yo no sé qué hacer. Esperen que acá estoy bien, ya luego iré a liderar como capitana”, señaló Michelle Soifer.

“Espero que (Guty Carrera y Nicola Porcella) les vaya muy bien, están siendo queridos por la gente. Entonces, es importante. Me encantaría ir de visita o que vayamos un grupo, no sé. Y que se agarren las chicas de allá, nosotras somos power”, agregó la guerrera.

El 15 de junio se estrenó ‘Guerrero 2020’, que es la versión mexicana del reality peruano ‘Esto es guerra’, los experimentados guerreros, Guty Carrera y Nicola Porcella participan como representantes de nuestro país.

Michelle Soifer sobre 'Guerreros 2020'