El novio de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, decidió responder a aquellos que lo tildan de “carga carteras” y aseguró que no le afecta en lo más mínimo las críticas por ayudar a su novia con sus cosas.

“Lo que pasa es que la gente habla porque nunca han tenido una persona que les haga eso. Cargarle la cartera, ayudarla con las maletas o sus cosas, no te hace ser un ‘carga cartera’, más bien te hace ser caballero ayudar a tu novia. Que hablen, que sigan diciendo, por eso no voy a dejar de ser caballero (...) Yo lo tomo normal, no me afecta en nada”, manifestó el modelo venezolano.

Asimismo, el llamado ‘Principito’ reveló sus deseos de contraer matrimonio con la integrante de ‘Esto es Guerra’ el próximo año, pues señaló que cumple con varios de sus requisitos.

“Estoy viendo un anillo, no sé de Noruega, que sea así wao. Sí me gustaría casarme con Michelle, lo dije en una ocasión. Yo creo que Michelle cumple muchas cualidades que a mí me tienen loco y creo que viceversa, estamos muy felices en esta nueva etapa. Como muchas personas le han dicho, es una Michelle diferente y yo creo que ha sido parte de todo este cambio que ha tenido y quisiera más adelante poder estar con ella bien, casarme y tener una familia porque creo que es una mujer que lo tiene todo”, dijo Giuseppe Benignini.