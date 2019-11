"Siempre bota veneno, nunca dice nada positivo": Michelle Soifer sobre Magaly Medina

Síguenos en Facebook

Luego de que Magaly Medina criticara la intervención policial que protagonizaron Michelle Soifer y su pareja Giuseppe Benigni, la exchica reality no se quedó callada.

“Cuando no ella, siempre haciendo problemas (...) Su programa es de crítica, yo no creo que sea nada personal, siempre bota veneno en lo que es la gente de la farándula. Nunca dice nada positivo”, fueron las palabras de Soifer a un medio local.

Hay que mencionar que Michelle y su pareja, el venezolano Giuseppe Benigni, fueron detenidos por la policía, luego de que este condujera el auto de la integrante de “El dúo perfecto” sin contar con los papeles respectivos.

Sobre este tema, Michelle Soifer insistió con su versión, asegurando que a Benigni le robaron sus documentos y como este hizo la denuncia respectiva, no tendría problemas en conducir en nuestro país.

“Te voy a ser sincera, disculpen mi ignorancia. Pensé que cuando ellos te ingresan al sistema se ve si está vigente o no, en caso se haya robado”, comentó Soifer, quien también hizo un mea culpa por lo sucedido.

“Me equivoqué, todos debemos de saber estas reglas para no cometerlas”, precisó la expareja de Erick Sabater y agregó que Giuseppe Benigni no volvería a manejar su carro y que se sentía triste por haberlo involucrado en este problema.

No obstante, Michelle Soifer también reiteró que no tuvo el mejor trato de los policías que los intervinieron.

“Las personas que me intervinieron no fueron buenas. Entiendo que yo cometí una infracción, pero antes que ellos supieran que yo había cometido una infracción ellos ya me venían tratando mal”, comentó la también cantante.

“No sé si habrán pensado que por ser figura pública yo quería preferencias, pero no, yo bajé entregué mis documentos y ahí empezaron (...) Me empezaron a grabar”, sentenció.