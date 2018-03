Michelle Soifer responde a las críticas por su incursión en la política (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Michelle Soifer se pronunció ante la ola de críticas que se generó en redes sociales, tras anunciar que incursionará en la política de la mano del ex congresista fujimorista Pedro Spadaro, quien postulará a la alcaldía de Ventanilla.

“Es normal que los detractores salgan a relucir cuando hay una noticia, ya estoy acostumbrada, no me sorprende. (...) Yo soy de Ventanilla y siempre me va a encantar a ayudar, no solo a Ventanilla, sino a todo el Perú”, expresó la popular 'Michi'.

Asimismo, la integrante de Esto es Guerra resaltó que haber vivido en Ventanilla le da el conocimiento necesario sobre los problemas de dicho distrito.

“Creo que no hay mejor persona que una gente del mismo pueblo, que sabe cómo vivimos allá. (...) Para ayudar al pueblo, no hay que tampoco tener tantos años de preparación, pero sí me voy a preparar para hacer cosas más grandes”, sostuvo en respuesta a quienes cuestionan su falta de preparación.