Michelle Soifer fue invitada al programa ‘En boca de todos’ y reveló que se sometió a la popular cirugía de manga gástrica para poder bajar de peso. “Fue una operación de alto riesgo”, comentó.

“Me cortaron el 70% del estómago y tengo grapas. No puedo competir porque no puedo hacer ningún tipo de ejercicio", cuenta la popular ‘Michi’ y agrega que ha perdido “alrededor de 11 kilos”.

Michelle Soifer se somete a la cirugía de manga gástrica y baja 11 kilos

Michelle Soifer también contó que ha cambiado su estilo de alimentación y que no puede comer grasas. “Puedo comer sopas, puré, pollo deshilachado”, narró.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ contó que la decisión de operarse no fue por los comentarios de los televidentes y que todo fue por decisión propia. “Cabe indicar que bajé ocho kilos en una semana y media. El resto lo bajé a lo largo de los días”, dijo la chica reality.

El programa ‘En boca de todos’ informó que Kimberly y Chris, hermanas de Michelle Soifer, también se sometieron a la operación de manga gástrica para poder mejorar su figura.