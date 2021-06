Michelle Soifer sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al confesar que fue víctima de agresión física por parte de una de sus exparejas.

En un adelanto del programa de Milagros Leiva, publicado por la propia Michelle Soifer en sus historias de Instagram, se puede escuchar la confesión de la popular ‘Michi’.

“Hasta ahora me cuesta un poco aceptar y escucharme, pero quiero compartir algo de lo que viví con ustedes”, escribió la exchica reality como descripción de su publicación.

“Sí (me pegó), yo me acuerdo que una vez grabé la situación, la agresión”, cuenta la jurado de ‘Yo Soy’ en una entrevista para el programa “Vida y pasión”.

Aunque no se sabe si Michelle Soifer revelará el nombre de su agresor, la también cantante hablará de cómo logró salir de esta difícil etapa en su vida.

“Yo me despertaba todos los días diciendo ‘Ok, estoy viva, no me mató’ y viví así dos años y medio, fue todo una pesadilla”, se escucha decir a Michelle Soifer en otro de los videos de adelanto.

Michelle Soifer es jurado de ‘Yo Soy Kids’

Tras dejar ‘Esto es Guerra’ hace varios meses, Michelle Soifer formará parte del jurado que evaluará a los jóvenes imitadores, quienes hace algunos años formaron parte de “Yo soy kids”.

“A mí, nada me intimida. Seré la nueva jurado de Yo Soy, y aunque muchos les duela no me callaré nada porque yo conozco a esta nueva generación”, mencionó la exparticipante del reality juvenil.

La designación de los nuevos integrantes del programa ha traído consigo comentarios de todo tipo. Desde quienes apoyan la aparición de los ex chicos reality hasta quienes consideran un error esta elección.

