Michelle Soifer sobre Yahaira Plasencia: “No es sobrada, siempre es buena onda”

¡La defiende a capa y espada! Michelle Soifer brindó una entrevista para Trome y en ella confesó que Yahaira Plasencia es una persona muy sencilla y que no es nada sobrada, ya que siempre la saluda cuando tiene la oportunidad de verla.

“Ella sí me saludó, siempre es buena onda conmigo. Creo que no pudo saludar a todos porque estábamos ensayando, pero no es una chica sobrada”, comentó la también cantante.

Cabe mencionar que el apelativo de ‘sobrada’ a Yahaira Plasencia nació debido a que la salsera no saludó a los participantes de ‘El dúo perfecto’.