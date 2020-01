A un poco más de una semana de revelar que padece de cáncer de próstata, el actor cómico Miguel Barraza reconoció que no quiere morir y dijo que confía en Dios.

Durante una entrevista concedida a Trome, señaló que requiere de una intervención médica para superar el mal que padece desde hace algunos meses.

“Fui al doctor y le dije si tengo avanzado el canciller (cáncer) y me respondió que todavía está incipiente, así que antes que se me suba hay que meterle cuchillo", manifestó el popular ‘Chato’ Barraza.

En ese sentido, detalló que ha superado tres infartos y arritmia cardiaca; además, dijo que sufre de hipertensión y diabetes. Incluso, recordó que nadie le creía que padece de cáncer cuando fue diagnosticado.

"Tuve tres infartos cerebrales; arritmia cardiaca, hipertensión y diabetes, nadie me creía, pero eso fue cierto… Dios decidirá cómo moriré, aunque yo no quiero”, relató.

En diálogo con el programa “Salsa de tomate” de Radiomar, el actor cuestionó a los programas cómicos de la televisión nacional. Inclusive, consideró que estos aburren al público. “No es por minimizarlos, pero son muy largos y ya aburren”, expresó.

El 11 de enero, Barraza reveló que padece de cáncer de próstata, sin embargo, se mostró optimista.

“Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me han dicho que tengo cáncer en la próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable. El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar”, aseguró el cómico al diario Trome.