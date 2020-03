Miguel Barreda: “Al cine peruano le falta audiencia”

“La cantera”, la última película de Miguel Barreda, es una historia de traición y justicia, cargada con la esencia de “Hamlet”, en un espacio de la naturaleza que se muestra como un personaje vivo.

Conversamos con el cineasta sobre su último proyecto cinematográfico, filmado en las canteras de Arequipa y protagonizado por Arcadio Ramos, John Dávila, Carlos Rudas Apaza y Andrea Pani Laura, y sobre la formación de públicos que necesita el cine peruano actual.

Al inicio no tenías un guión y las canteras arequipeñas te llamaron la atención. ¿Esa naturaleza fue el disparador de tu película?

Sí. El guión de “La cantera” surgió a partir del trabajo que hago con los cortadores de sillar en un documental. Y, paralelamente, de una investigación que estaba haciendo sobre Shakespeare, particularmente Hamlet. Decidí vincularlos porque el entorno en el que transcurre la trama es espectacular, donde la confianza es la clave entre los trabajadores, y traicionarla es el detonador para cualquier drama.

¿Tu propuesta va más hacia lo que transmite La cantera como espacio?

Sí. La cantera es otro personaje. Así como los protagonistas humanos, el paisaje también cobra cierta personalidad: influye mucho sobre las personas. Si bien el 30 o 40 por ciento de la película transcurre en interiores, casas, la cantera cobra protagonismo por eso: determina el comportamiento de las personas y estéticamente nos brinda un espectáculo adicional.

¿Fue difícil grabar?

Filmar “La cantera” solo fue posible gracias a la colaboración de los cortadores de sillar, porque sin la participación de ellos no hubiéramos podido hacer nada. Me contaron varias cosas que incluí en el guión, como el tráfico de terrenos que hay en zonas aledañas a las canteras, que influye mucho en su trabajo. Llevar toda la logística cinematográfica para trabajar la película allá fue muy complicado por cuestiones drásticas: son caminos de acceso difícil, armamos un campamento, vivimos en las canteras un par de semanas. No quiero que eso suene a queja, sino que siempre es difícil filmar. Hicimos que la naturaleza fuera nuestra aliada.

¿Cómo surgió la historia?

Me dejo inspirar por Hamlet porque considero que el tema de la injusticia, la impunidad, el deseo de tomar justicia por mano propia, de apropiarse de esa especie de justicia salvaje, como dice el filósofo Francis Bacon, respecto a la venganza. Es algo que me pareció muy inherente a nuestra sociedad, donde lamentablemente la impunidad se ha hecho norma. Aunque ahora eso está cambiando: la justicia está llegando a todas las esferas; quien se creía intocable, ya no lo es.

¿Qué le falta al cine peruano?

Público. Le falta audiencia. Tenemos una enorme diversidad de producciones: comedias, dramas, terror, suspenso. Y también hay mucho del llamado cine de autor. Como cineastas nuestra responsabilidad es, en primer lugar, hacer buenas películas, teniendo en cuenta que las hacemos con fondos públicos. También somos responsables de la formación de públicos, de enseñarle a una gran audiencia que no solo existe el cine comercial, sino que hay otras maneras de hacer cine, de mostrar nuestras preocupaciones sociales, la realidad en la que vivimos. No como un reflejo o un espejo, sino como una forma de interpretarla.

Cifras

1 mención honrosa obtuvo la película en el 23 Festival de Cine de Lima

Perfil

Miguel barreda es director de cine. Nació en Lima en 1967. Cineasta, guionista y productor. Ha dirigido las películas “Y si te vi, no me acuerdo” (2001), “Ana de los Ángeles” (2012) y “Encadenados” (2015).