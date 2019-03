Milagros Leiva a Magaly Medina: "Usted ha dicho que es una fiera, las fieras tienen veterinarios" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Milagros Leiva no se quedó tranquila y le respondió nuevamente a Magaly Medina, luego de que la popular 'Urraca' utilizara varios minutos de su programa para criticar a la periodista por su "papel" en la entrevista que le hizo a Melissa Loza y por asegurar que no pudo entrevistar a Nicola Porcella por culpa de Medina.

"Yo no me meto al fango por diversión, no elegí esta carrera para esto, no lo voy a hacer. Por supuesto que podríamos empezar a contestar letra por letra, punto por punto lo que ha dicho ayer la señora Medina en su programa. Voy a hacer periodismo señora Medina", sostuvo muy calmada la conductora del noticiero matutino de ATV.

Asimismo, Milagros Leiva manifestó que por pedido de los directivos de su canal no continuará en un enfrentamiento con Magaly Medina.

"Usted sea esclava de sus palabras, yo soy absoluta dueña de mis silencios y a veces los silencios son más estruendosos que los escupitajos. Usted ha dicho que es una fiera, las fieras tienen veterinarios y los veterinarios medican bien a las fieras por si acaso. Y por respeto a este canal en el que trabajo, a la audiencia y a los directivos de este canal... voy a quedarme callada", agregó la periodista.