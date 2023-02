Milena Warthon a horas de su presentación en Viña del Mar 2023: “Hoy mi voz será escuchada”

En pocas horas, Milena Warthon pisará el escenario de Viña del Mar 2023 para representar a Perú. Sin embargo, previo a este gran momento en su carrera, la joven intérprete compartió un mensaje de agradecimiento a las mujeres que le han ayudado a estar en este festival.

“Hoy cuento mi historia en Viña, pero también la historia de Victoria, mi madre. De mis abuelas Teresa y Delia, y de mis tías. La historia de todas las mujeres que me han traído hasta aquí, de todas las cantantes de música andina que ya han recorrido este camino, para dejar la puerta abierta a otras”, se lee en su mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la artista hizo alusión a su tema ‘Warmisitay’ que, si bien fue compuesto para su abuela, también lo es para todas “mis pequeñas, que me han abierto la puerta de sus vidas y hoy saben lo que valen y cantan con el corazón. La historia de toda la gente que me regala día a día su amor incondicional, la de las guerreras de Pata Pata. Hoy cuento la historia de todas las mujeres a las que les dijeron que NO PODÍAN”.

Luciendo una pollera roja, Milena Warthon espera hacer historia en Viña del Mar 2023 donde “ mi voz será escuchada. Hoy enamorados al sol y a la Quinta Vergara ”, finalizó su mensaje.

