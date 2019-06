Milena Zárate arremete contra 'La Chama': "Yo sudo con la frente, otras chicas no" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un fuerte enfrentamiento se ha iniciado entre Milena Zárate y Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', luego de que la colombiana señalara que "nadie se atrevería a oficializar" a la modelo venezolana.

"Yo no he pasado por las manos de medio Perú, jamás me hice conocida por andar con este o con aquel. Es una chica que ha expuesto su vida en televisión y de eso comentamos todos los chismosos'', sostuvo Milena ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

Asimismo, Milena Zárate decidió marcar distancia de las jóvenes que no tienen trabajo conocido y hasta bromeó con hacerle una propuesta de trabajo a 'La Chama'.

"Nunca alguien puede decir (de mí) 'ella hizo tal cosa por dinero' porque eso no va a pasar jamás. Yo 'chambeo', yo la sudo con la frente, otras chicas no pues, yo no tengo la culpa", comentó la colombiana.

Por su parte, Alexandra Méndez no se quedó callada y minimizó los comentarios de Milena Zárate asegurando que la expareja de Edwin Sierra "necesita facturar para comer".

“Ni Milena ni Romina existen en mi vida. En realidad, yo no necesito que me oficialicen de algún lado, yo no tengo nada con nadie. Si yo me quiero divertir, no necesito oficialización. Ella necesita comer, tiene que facturar, por eso habla de mí. No me conoce, no sabe cómo son las cosas y dice cualquier cosa para figuretear”, respondió la exchica reality.