Milena Zárate sorprendió en pleno programa en vivo de ‘Amor y Fuego’ al reclamarle a su pareja, luego de ver un ‘ampay’ donde se le observa junto a la cantante de cumbia Thamara Gómez comiendo de noche y subiendo a su propio auto.

La colombiana no dudó en reaccionar ofuscada por las imágenes de su novio Augusto Barrera con la joven cantante y apenas salió del set llamó a su pareja para pedirle explicaciones por su salida nocturna.

“Me puedes explicar lo que ha salido... No viste estúp$#& lo que salió, o sea que nosotros no podemos tener una discusión porque tú sales con la primera aparecida que se te aparece o qué”, se escuchaban los reclamos de Milena Zárate.

“No, agradece sabes qué, que estoy en el canal, agradece. Te tengo que ver entonces que bejorreándote con esa malp$%&#$ para qué, para ver si está pasando algo”, agregó ofuscada la colombiana.

Asimismo, Milena Zárate le reclamó por no haberle avisado que saldrían esas imágenes y que haya dejado que sea sorprendida en pleno programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Yo no voy a quedar como una estúp*#$, era tan fácil, si fue ayer, anoche, no podías llamarme para no venir acá y pasar el ridículo. Y espero de verdad que tengas una buena explicación para esto, no me digas nada, no te creo nada”. le increpó a su pareja.

“Y encima todo caballero le abres la puerta y le llevas a comer. No sabía que hacías negocio llevándole a comer pollo”, proseguía Milena Zárate a través de una llamada telefónica. Sin embargo, al parecer su novio le decía que todo se había tratado de una salida por negocios.

Thamara Gómez se pronuncia sobre imágenes

Tras ser vista por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cenando en un restaurante de San Miguel con el novio de Milena Zárate, Augusto Barrera, la cantante Thamara Gómez salió al frente para aclarar que no está “atrasando a nadie” y que su encuentro fue solo una reunión de trabajo.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante de Puro Sentimiento se refirió a lo sucedido y negó que esté “atrasando” a Milena Zárate con su pareja. Según explicó, que los hayan visto cenando y luego siendo movilizados en la camioneta de la colombiana fue solo por un acuerdo de trabajo.

“Ahí no pasa nada (En el video de ‘Amor y Fuego’). Estamos solo conversando, hablando de negocios que muy pronto verán en mis redes sociales. No entiendo por qué tanto rollo, donde no hay nada”, manifestó Gómez.

