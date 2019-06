Milena Zárate sobre ‘La Chama’: “Debe ser el tipo de chicas que muy pocos hombres se atreverían a oficializarla" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

No se guardó nada. Milena Zárate se refirió a Alexandra Méndez, también conocida como 'La Chama', quien ha sido referida como la "incondicional" en la vida del Nicola Porcella, tras confesar que ella está enamorada del modelo.

"Está en lista de espera y ahí se va a quedar. Ella está mendigando cariño. Está prácticamente servida en bandeja de plata, pero ni así, el chico (Nicola Porcella) prefiere mirar a otro lado. Lo peor que le puede pasar a una mujer es mendigar amor. A mi me da pesar con la nena. Imagínate, ella tan bonita y tener que tocar la puerta y a ver si la miran. Que ella sea su incondicional total da pena. Es linda y se podría conseguir un empresario", comentó para las cámaras de Magaly Tv: la firme.

Asimismo,la expareja de Edwin Sierra comentó cuál podría ser el motivo por el que Nicola Porcella no se ha animado a tener algo más que una amistad con 'La Chama'. "Nicola es un chico inteligente, él debe saber a qué tipo de chica oficializa y a qué tipo de las tiene como sus 'bebecitas'. Yo me imagino que ella debe ser parte del ramillete de las 'bebecitas', añadió.

Para finalizar, Milena Zárate le recomienda a Méndez que se consiga un empresario y deje en el olvido a Porcella. "'La Chama' debe ser el tipo de chicas que muy pocos hombres se atreverían a oficializarla. Tú te puedes meter con cincuenta tipos, pero no puedes andar gritándolo a todo el mundo 'mira, me bajé a este, luego me almorcé a tal, me desayuné a tal. Y al final estoy enamorada de Nicola'", enfatizó.