Milett Figueroa sorprendió a sus seguidores al dar un reflexivo mensaje sobre el amor y revelar que se encuentra soltera en medio de esta cuarentena dictada por el gobierno peruano para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“El amor está en todas partes y no se puede ocultar. Ahora estoy soltera. Siempre trato de ir con calma y conocer bien a las personas porque no todo el mundo se acerca con buenas intenciones. Hay que tener cuidado, no con el amor sino a quién le abres tu corazón”, dijo la actriz peruana durante una transmisión en vivo.

De esta manera, la también modelo aconsejó a sus seguidores que se den el tiempo de conocer a una persona antes de entablar cualquier relación sentimental.

Como se recuerda, la última pareja conocida de Milett Figueroa fue el bailarín Patricio Quiñones, a quien conoció en medio del programa ‘El Gran Show’ y con quien mantuvo una estable relación de varios años. Sin embargo, el poco tiempo que ambos tenían hizo que se distanciaran.