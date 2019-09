Milett Figueroa expone a sujeto que le faltó el respeto: "No me manden porquerías" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Milett Figueroa utilizó sus redes sociales para exponer a un sujeto que le hizo una propuesta indecente, luego de que ella publicara una de sus tradicionales rutinas de ejercicios.

“Ya saben cómo soy. No me manden porquerías y voy a seguir subiendo lo que me dé la gana”, escribió la modelo peruana mostrando el mensaje directo que le envió el sujeto a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Milett Figueroa decidió hacer pública la cuenta del usuario identificado como Paolo Sugobono Fernández y dejó en claro que no permitirá ninguna falta de respeto.

“Te voy a poner en evidencia @paolosugobono, es para que aprendas a respetar. No tenemos por qué aceptar faltas de respeto de ningún tipo”, señaló la también actriz en otra de sus historias.

La medida tomada por Milett Figueroa fue bien recibida por sus seguidores, quienes no tardaron en respaldarla con mensajes de apoyo.