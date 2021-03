El hermano de Milett Figueroa, Helmut Figueroa, continúa en el centro de la polémica, luego de que se difundieran nuevos audios en el que se le escucha decir una serie de lisuras a su expareja, Adela Osorio, cuando ella le reclama por la venta del departamento que compartieron durante su convivencia por ocho años.

El programa ‘Amor y Fuego’ volvió a difundir unos audios que no dejan nada bien al hermano de la popular ‘Milechi’. “He venido a la notaria y me he dado cuenta que ya te dieron un cheque de gerencia”, le dice Adela Osorio en una de sus llamadas.

Hermano de Milett Figueroa protagoniza nuevos audios

A lo que Helmut responde bastante molesto: “O sea, tú vas a la notaria y te dan información privada, ¿en que país estamos? Sí pues, en Perú, es un país de mie$##”.

Asimismo, se escucha que Adela Osorio lo acusa de haberle robado tres mil soles de su tarjeta que dejó en su carro en junio pasado.

“Eso ha sido para pagar una cuota y tú lo sabías muy bien (…) Te lo dije”, señala Helmut en su defensa. Sin embargo, al ser increpado nuevamente por su expareja, vuelve a perder los papeles y arremeter contra la notaría por brindarle información privada a ella.

“Notaria de mier... Tú no tienes por qué informarte de nada, para empezar voy a demandar a esa notaría, voy a demandar por estar dando información falsa y sesgada a una persona que no es la titular”, agregó Helmut exaltado por el tema.

Finalmente, aseguró que demandaría a la notaría y que una vez que se realice la venta del departamento que compartieron por ocho años, ambos recibirán su parte que les corresponde.

