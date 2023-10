Milett Figueroa expresó en la última emisión de Bailando 2023 que siente que están tratando de pintarla como una mala compañera y menospreciar su esfuerzo en el programa. Sus palabras reflejaron su tristeza ante esta situación.

Durante la sentencia, la popular Milechi tomó la palabra para defenderse de los recientes comentarios que la acusan de exponer a su compañero, Martín Salwe, por bailar bachata con otra persona.

“Quisieron dejarme como mala compañera y la verdad es que no lo soy”, expresó la también actriz.

Luego continuó con: “lo que me da tristeza es que quieran desmerecer mi trabajo. Me esfuerzo muchísimo acá, no solo vine a coquetear con Marcelo Tinelli. El juego que tengo con Marcelo es muy natural, me divierto, juego también”.

Te puede interesar