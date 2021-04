Milett Figueroa, una de la participantes del programa ‘El Artista del Año’ para la temporada 2021, se presentó hoy en el programa ‘América Hoy’ y se refirió sobre su desempeño en el canto. La modelo aceptó que recibió críticas y prometió que este sábado tendrá un mejor desenvolvimiento en el escenario.

Recordemos que Milett Figueroa sorprendió el último sábado con su interpretación del tema “Tusa” en una versión más lenta. Aunque no recibió un buen puntaje en su primera noche, la modelo y actriz aseguró que seguirá mejorando.

“Agradezco el reto, yo no elijo la canción cada semana. La elige la producción, traté de dar lo mejor de mí, di lo mejor pero todavía ha gente que no quiere verme cantar y está bien. No a todos les gusta”, explicó Milett Figueroa.

Este último sábado 24 de abril se estrenó el ‘Artista del Año’ bajo la conducción de Gisela Valcárcel. El reality tiene a 10 competidores que gala a gala darán todo para ser el mejor artista 2021. En esta nueva temporada participarán: Pamela Franco, Josimar Fidel, Fabio Agostini, Uchulú, María Grazia Polanco, Chikiplum, Diego Val, Anahí De Cárdenas, Laurita Pacheco y Milett Figueroa.

Sobre sus compañeros

La modelo reconoció que sus compañeros son muy talentosos y que hay muy buena energía en el equipo que han formado, pese a que todos son rivales. También que tiene claro que todos han llegado a luchar por sus sueños. Además, aplaudió el ingreso de su amigo Diego Val.

Espera que para la siguiente gala le den la oportunidad de cantar una canción donde pueda lucir su voz. Sin embargo, aseguró que disfrutará cada reto que le toque en el reality. Además, dijo no molestarle que la vinculen con temas faranduleros porque es parte de su trabajo.

“Estoy acostumbrada a que mi nombre esté vinculado a ciertas notas, pero de alguna manera es parte de lo que elegí. No es un cuento de hadas, pero es maravilloso porque puedes vivir tu sueño de cantar y actuar”, manifestó Milett Figueroa, quien confesó estar soltera, pero con mucho amor a su alrededor: “Estoy soltera, feliz y pensando en mis proyectos. Mi vida ha cambiado completamente a nivel espiritual y mental. Estoy con bastante amor, pero soltera. El amor está en todo, en tu vida, en tu carrera y en todos lados”.

