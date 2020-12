Millie Bobby Brown (16) relató el extraño momento que vivió por una seguidora que la reconoció cuando estaba de compras navideñas con su madre. Mediante sus stories de Instagram, la protagonista de “Stranger Things” contó que una joven se acercó para pedirle un video de ella. “Ella dijo: ¿Puedo tomar un video de ti? Dije: Umm, no”, comentó haciendo referencia que la seguidora no le pedía un video de ambas, solo de ella.

Luego señaló que le pareció muy extraño que alguien le pidiera un video solo de ella. “No tengo que justificarme ante nadie, si no quiero un video no tengo por qué hacerlo. Soy un ser humano, ¿Qué mas les tengo que pedir?”, añadió la actriz británica.

“Me dijo: ‘¿Es que no puedo grabar a un ser humano?’ No. Me pone triste cuando la gente intenta romper mis límites y desearía que la gente fuese más respetuosa”, agregó.

Del mismo modo, Bobby Brown relató que luego del incómodo momento la joven siguió grabándola. “Todavía estoy tratando de navegar todo esto y todavía es abrumador. ¿Dónde están mis derechos a decir que no? Tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes sean”, sentenció.

Luego de subir sus stories, la actriz eliminó su cuenta de TikTok. “Estoy temporalmente bien ahora, pero estaba emocionada en el momento porque me sentía incómoda y no respetada”, concluyó horas después.

