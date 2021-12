Miluska Eskenazi denunció -a través de un video que compartió en sus redes sociales- que viene siendo víctima de racismo y discriminación por personas que cuestionan que interprete a un hada en su propia obra teatral.

Hace unos días, la actriz y cantante anunció que este 18 de diciembre estrenaría el musical “Brilla ahora”, proyecto que prepara junto a su novio y donde tendrá el papel de este ser fantástico, lo que le ha valido duras críticas.

¿La razón? Pues algunos usuarios no están de acuerdo con que Miluska encarne a la protagonista de esta historia navideña debido a que consideran que no “encaja” en el perfil ni cumple con los estándares de belleza que debe tener este personaje.

“Lamentablemente estoy siendo ataca por una persona que dice lo siguiente: que yo no estoy dentro del estándar que se necesita o se requiere para ser un hada o una princesa. Que soy demasiado fea”, manifestó inicialmente.

“Que como ella paga su entrada está en todo su derecho de exigir una hada bonita, típica, de ojos azules, rubia. etc (...) Sí señores, en pleno 2022”, agregó y mostró capturas de algunos comentarios que estos cibernautas dejaban en sus publicaciones en Instagram.

Tras ello, Eskenazi se mostró indignada por estos mensajes. “Estoy en shock... ¿Ustedes no? En resumen lo que dicen estas personas es que yo no puedo ser un hada o una princesa porque soy morenita y porque no soy bonita... Eso es lo que dicen”, indicó.

“Yo no estoy aquí para gustarle a todo el mundo, eso es verdad, pero considero que no hay un estándar de belleza para ser una princesa o un hada. He lanzado una canción que habla de los sueños, estoy haciendo cosas para motivar a las personas (...) Sí me afecta, sí me choca, sí me pone triste (las críticas)”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

‘Robotín’ estalla en llanto por ‘Robotina’: “No quiero que sufra”

Robotin llora por Robotina https://www.latina.pe/noticias