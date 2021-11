A semanas de haber finalizado la emisión de la serie “Llauca” por Latina, su protagonista Miluska Eskenazi se siente satisfecha con el producto final y sobre todo con la oportunidad que le dio la vida para demostrar su talento. “Ha sido un trabajo hecho con bastante cariño y estoy muy contenta que la mayoría de personas lo hayan recibido de una manera súper chévere, que les haya gustado la labor de todos los que estuvimos relacionados con la producción. Aunque también tuvimos detractores, creo que a la mayoría de la gente le gustó”, dice la actriz a Correo.

Fue una apuesta distinta en un horario poco convencional, pero el rating no fue el esperado...

Es verdad, no nos fue tan bien, son varios factores que se deben analizar, pero en el streaming nos va excelente, es la serie más vista en Movistar Play, y es que las plataformas son ahora el principal vehículo de difusión de contenidos. Hay que quitarse un poco de la cabeza que uno está haciendo solo cosas para televisión abierta, se está generando un cambio en productores, directores, actores, sobre las propuestas televisivas y apuntan a las plataformas en las que nos ve mucho más gente.

Plataformas, las redes, los nuevos caminos de exposición...

Ahora los artistas nos tenemos que mover más en redes y si no estás activo, pues no eres nadie lamentablemente. Yo que antes era como antiredes, ahora me pregunto todos los días: ‘¿qué mensaje cuelgo? ¿ahora qué digo?’ Y es un poco estresante por momentos, si no subes algo nuevo, mueres en redes sociales.

Todo tiene su pro y su contra.

Lo que me parece malo es que si eres un buen actor y no tienes redes sociales no te llaman, porque consideran que no sirves, no eres mediático. Ahora todo el mundo se está fijando en cuántos seguidores tienes y cuánto te mueves para llamarte para un trabajo y eso me parece pésimo.

La dictadura de las redes...

Eso es lo que me indigna. Nosotros como actores nos hemos formado, hemos estudiado, hemos buscado nuestras oportunidades por muchos años, para que luego agarren a una persona que estuvo haciendo videos en TikTok, por ejemplo, y lo llamen actor, cantante, o artista, cuando en verdad lo único que hacen es nada.

¿Hoy te sientes más segura de ti, tus miedos se disiparon?

De hecho, soy una mujer más segura porque siento que el estreno de ‘Llauca’ ha sido muy importante para mí, se me han abierto las puertas para más proyectos y estoy arriesgándome a hacer cosas nuevas. Me he lanzado como productora con mi show de Navidad, y creo que la serie me he ayudado bastante a cumplir mis sueños, que es ser una artista reconocida en mi país por mi talento y no por escándalos.

En base a tu experiencia, qué le aconsejas a los chicos y chicas jóvenes que les dicen no y les cierran las puertas,

Justo ayer le comentaba eso a mis adolescentes del taller y les decía que en algún momento de mi vida dije que no quería dedicarme más al arte, porque cuando tenía 20 años recibí bastantes no y muchas puertas se cerraron en mi cara. Pero a la vez, les contaba, en ese momento de tirar la toalla apareció la oportunidad de hacer un musical y todo cambió. De eso, ha pasado mucho tiempo y recién tengo mi primer protagónico después de haberla luchado tantos años.

La carrera artística es de persistencia.

Hay una frase que me ayuda muchísimo en tiempos difíciles: ‘las cosas pasan por algo y pasan en el momento en el que tienen que suceder’. Si te dicen mil veces no, hay que salir adelante igual, no por eso nos vamos a bajonear, trabajaremos el triple y veamos en qué podemos mejorar y estoy segura que esa oportunidad que estamos esperando va a llegar de todas maneras.

Perfil

Miluska Eskenazi es actriz. Participó en obras teatrales como “Reina por un Día” junto a Regina Alcóver y dirigida por Osvaldo Cattone, “La Era del Rock” dirigida por Henry Gurmendi, compartiendo escena con Gustavo Mayer y Pablo Saldarriaga.

