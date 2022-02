Su aparición en “La Voz Senior”, como sorpresa musical para su hijo Tony Succar sacó del anonimato a Mimy Succar, a pesar de que lleva toda una vida dedicada a la música junto a la orquesta que dirige su esposo en Miami. El gran público, el televidente, recién descubrió esa noche a una cantante excepcional y sobre todo, a una mujer con un carisma arrollador.

Meses después de esa participación especial, los productores de “Perú tiene talento”, le pusieron el ojo a ella, y hoy, la madre del ganador del Grammy forma parte del jurado que evalúa a los participantes del reality. “Admito que me quedé sorprendida cuando me propusieron participar del programa. Nunca había hecho televisión y además, estar junto a tantos profesionales del medio me hacía pensar que no iba a dar la talla”, recuerda Mimy.

¿Y cómo te convencieron?

Me dijeron: ‘Mimi, tú tienes algo que traspasa la pantalla, lo demás lo puedes ir aprendiendo con la práctica’. Me enteré que cuando estuve en La Voz Senior los de la productora se quedaron impresionados y le dijeron a mi hijo Tony: ‘¿dónde has tenido guardada a tu mamá?, ¿en un cajón? Ellos prometieron ayudarme en aprender todo lo que no sabía y lo han cumplido.

Lo vital fue que no perdieras tu esencia...

A mí me preocupaba que no sabía ni mirar a la cámara, pero me dijeron. ‘Mimy tú eres así y el público sabrá que no tienes experiencia y eso les gusta, tienes que desempeñarte como eres en tu casa’. Así lo hice, así igualito, y bueno, los productores que son profesionales me han dicho que lo estoy haciendo bien y que no me debo preocupar. Además, he aprendido mucho de Ricardo, Gianella y Renzo, que son mis maestros.

Hay algo que no se compra, ni se estudia para obtenerlo. El carisma, con eso se nace.

Durante las presentaciones que tengo con la orquesta siempre me han dicho que soy especial. que tengo algo que me contacta con el público, con cada persona que está sentada escuchándome y transmito emociones con la música. Dicen que con eso se nace, bueno, yo no sé...así será.

Eres testigo del talento peruano tan diverso, pero las oportunidades para destacar son muy escasas...

Sí, es verdad, pero yo estoy segura de que estos programas que no solo se ven el Perú, también a nivel mundial por las aplicaciones y las redes, ayudará a que se muestre todo el talento que tenemos aquí, somos una mezcla de culturas muy rica y diversa.

Y hablando de talento ¿Cómo va la grabación de tu disco producido por tu hijo Tony Succar?

Estamos trabajando y nos sentimos contentos con el éxito del primer sencillo, “No me acostumbro”, así que nos vamos ahora con el primer álbum que sale este año. Con Tony estamos escogiendo los temas, hablando con compositores, y se vienen muchas sorpresas estupendas; vamos a tener artistas de renombre que yo solamente los veía en revistas o en la televisión y que van a participar en el álbum.

Nunca es tarde para darle una nuevo aire a una carrera.

Jamás hay que dejar de soñar, el momento te va a llegar pero hay que tener calma, hay que seguir estudiando, hay que cuidar tu salud y estar preparado para que cuando llegue el momento no lo soltemos. Así fue con Tony que la oportunidad lo agarró preparado al muchacho, siempre seguía ahí, dale y dale con sus sueños, escribiendo, pegado a la música y ahora orgullosísimo el 3 de abril estará como nominado en el Grammy americano.

Eso reafirma que esta carrera musical y la artística es de resistencia.

Así es, tú nunca dejas de aprender, siempre subes un escalón y luego tienes el otro, y así sucesivamente. Hay que seguir vigente y para eso no hay edad para seguir soñando.

Y hablando de sueños, ¿te ves nominada al Grammy con el disco que te está produciendo tu hijo?

De repente, yo creo que sí porque Tony le está poniendo unas ganas y yo también sigo estudiando y preparando para estar al nivel de él y de todos los artistas que participan.

Mimy Succar

Cantante. La cantante y hoy jurado de “Perú tiene talento”, a principios de los años ochenta emigró a Miami junto a su familia en busca de nuevos horizontes. Desde esa ciudad, actualmente desarrolla su carrera.