Ministerio de la Mujer responde a Tony Rosado por decir que abusó de su esposa (VIDEO)

Tony Rosado volvió a causar polémica por sus declaraciones durante un concierto en Los Olivos. El cantante dijo que haber abusado de su esposa, por lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respondió sobre este desafortunado hecho.

En la red social Twitter el MIMP señaló que la violación sexual dentro del matrimonio también es un delito y que si alguien es capaz de confesarlo de manera pública, la Fiscalía debe hacer su labor.

"La violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. Si alguien lo confiesa públicamente, la fiscalía debe actuar de oficio. ¡Cuando una mujer dice NO, es NO!¡Con la integridad de las mujeres no se juega! #NoMásViolencia", dice la publicación.

Recordemos que el viernes pasado el programa 'Magaly TV: La Firme' mostró un video en el que el 'Ruiseñor de la cumbia' hizo un comentario contra Magaly Medina, pero terminó refiriéndose a su pareja.

"Hay una señora que salió en televisión a decirme que soy un delincuente. Yo ¿a quién he matado? ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer, y por eso me dice delincuente", dijo.