Mirella Paz es la nueva conductora de 'Mujeres al mando' tras la salida de Magdyel Ugaz (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la salida de Magdyel Ugaz de la conducción del programa 'Mujeres al mando', Karen Schwarz y Jazmín Pinedo conocieron este lunes a su nueva compañera.

Se trata de la modelo y cantante Mirella Paz, quien se hizo conocida al convertirse en la primera candidata de talla grande que participó en el Miss Perú.

"No saben la emoción, la felicidad que siento en estos momentos. Estoy súper nerviosa también, esto es una experiencia nueva para mí, no los voy a defraudar, voy a dar todo de mí, me voy a preparar a diario y gracias a todas las personas que confían en mí", expresó muy emocionada Mirella Paz.

Mira también: Magdyel Ugaz se despide entre lágrimas del programa 'Mujeres al mando': "Me voy triste" (VIDEO)



Por su parte, Jazmín Pinedo no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su nueva compañera en la conducción. "Y nosotras vamos a estar aquí para apoyarte y para ayudarte Mirella. Es súper chévere y te lo digo desde mi experiencia que alguien pueda tener la posibilidad de confiar en ti y darte una oportunidad como esta. Estoy segura de que la vas a aprovechar al máximo", comentó la popular 'Chinita'.