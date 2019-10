Mirella Paz responde a Magaly Medina tras burlas: "Me zurro en sus comentarios, vieja payasa" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mirella Paz se dirigió a Magaly Medina en un video de Instagram para responderle por las burlas que hizo la periodista sobre su salida del programa 'Mujeres al Mando'.

Recordemos que ayer la popular 'Urraca' dijo en tono sarcástico que "la televisión está de duelo porque la televisión hoy ha perdido a uno de sus talentos principales" refiriéndose a Mirella Paz.

La joven ex participante de certámenes de belleza no se quedó callada y se dirigió a unos mensajes. "A ver, para esa vieja que no tiene nada que hacer y viene a burlarse de mí, que sus comentarios se los meta a donde no le entra el sol. Señora, me zurro en sus comentarios ¡vieja payasa!”, dijo en un primer momento.

“La señora lo que debería hacer es tomarse un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas, tantos años. Por favor señora, basta, váyase a dormir”, señaló.

Hoy Mirella Paz descartó también que su salida de 'Mujeres al Mando' haya sido decisión del canal. En una entrevista para el Trome la ex participante al Miss Perú señaló que ella fue quiso dejar la conducción del programa.

"Es decisión mía, me estoy yendo para emprender algunos proyectos musicales. Nadie me botó ni nada por el estilo", contó al mencionado medio.