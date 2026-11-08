El mes de noviembre será muy intenso en la ciudad de Arequipa con la presentación de grandes artistas nacionales e internacionales. Nos referimos a Miriam Hernández, Airbag y William Luna.

El primero de ellos será la banda argentina de rock “Airbag” que tendrá un concierto en la Ciudad Blanca para el 12 de noviembre presentando su última gira denominada “El Club de la Pelea”.

Su presentación se realizará en las instalaciones del Vibra Arena Arequipa, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

ANIVERSARIO

Por otra parte, el cantante cusqueño y reconocido a nivel nacional por sus canciones, William Luna, celebrará sus 40 años de vida artística con un gran espectáculo para este 14 de noviembre.

El cantante de Niñachay, Vienes y te vas, Mi Valentín, entre otros, se presentará en el Coliseo Arequipa, pero no vendrá solo, porque para esta noche especial lo acompañarán Antología, Mac Salvador y Nayda Gutiérrez quienes serán sus invitados especiales.

BALADAS

Y para terminar esta semana de grandes conciertos, la cantante y compositora chilena Myriam Hernández vuelve a Arequipa para una gran noche llena de romanticismo con sus grandes éxitos.

Su presentación se realizará el 15 de noviembre en el centro de convenciones de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.