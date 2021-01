Tras haber sido elegida Reina Adolescente World Perú en una reñida final en diciembre del año pasado, ahora Kelly Medina Morquencho afronta uno de sus mayores retos, pues competirá por el cetro del Miss Teen Mundo la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en julio próximo.

En este certamen, la candidata peruana se medirá con otras 30 representantes de distintos países por la corona; sin embargo, ella asegura que eso no le da miedo, pues cuenta con la preparación y el apoyo de su director Diego Alcalde, quien tiene años en el rubro de la belleza.

“He ganado esta corona gracias a mi esfuerzo y perseverancia. He aprendido muchísimo de los certámenes de belleza, eso me ha ayudado un montón. Estoy súper emocionada porque llevaré el nombre de mi país a un certamen internacional”, aseguró el declaraciones recogidas en una nota de prensa.

“Eso me alienta a seguir mejorando cada día más. Me estoy preparando duro porque represento al Perú y no los pienso defraudar”, agregó la jovencita quien no deja de agradecer el apoyo que le han dado sus padres y sus directores.

Vale indicar, que Kelly Medina no es nueva en los eventos de belleza, pues empezó desde los 16 años. Ha participado en el Teen Grand Perú, donde quedó en el top 4, además concursó en el Teen Beauty Perú donde logró el top 6, y hace poco se midió con 35 candidatas en la final de Reina Adolescente Perú representando a Lima Oeste.

REINA SOLIDARIA

Kelly Medina no solo le dedica tiempo a los concursos de belleza, sino también a su labor social. “Llevo más de 5 años haciendo voluntariado. Hace 4 años solía ir a los sitios más necesitados de nuestro país a construir casas y escaleras para ayudar a las personas. Pero actualmente, por temas del COVID-19 no puedo continuar. Sin embargo, eso no significa que haya dejado de ayudar. Yo sigo realizando colectas tanto de comida como de ropa para las personas”, sostuvo.

Hay que precisar, que la estudiante de administración ha tenido apariciones en programas televisivos como “Mujeres Al Mando”, como modelo en algunas secuencias. De otro lado, Kelly sostiene que durante la participación que tendrá en el Miss Teen World destacará las bondades de nuestro país.

“El Perú es maravilloso en todos los sentidos, pero si tengo que resaltar algo, son los superfoods. Nuestro país es rico en cacao, quinua, maca, lúcuma, etc. Quiero trabajar en disminuir la desnutrición en nuestro país y para ello necesitamos que nos escuchen en otros lados y poder contar con el apoyo de otras naciones y estrechar lazos de unión en beneficio de nuestros hermanos”, acotó.

