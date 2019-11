Mon Laferte: “Si tengo que ir a quemar un supermercado, para exigir un derecho básico, yo lo hago” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En una reciente entrevista la cantante chilena Mon Laferte volvió a hablar de la crisis social que vive su país y una de sus declaraciones ha causado controversia en las redes sociales.

En la entrevista que le realizó la periodista colombiana Patricia Janiot, Laferte inició cuestionando cómo los medios de comunicación han informado sobre las protestas y cómo se ha minimizado las pérdidas humanas.

La conversación cambió de tono cuando Janiot le dijo que también había que denunciar la violencia que han tenido grupos durante las protestas al realizar saqueos y destrucciones.

Hay cifras que son contundentes a la hora de atender una emergencia, se habla de 1,200 saqueos de una tienda, de 120 locales incendiados, de 854 vehículos de las policial () Se habla de que esta violencia que va contra iglesias, edificios gubernamentales, contra universidades ha dejado a 300 mil personas sin empleos. Hay quienes podrían decir que se puede, que se justificaba el toque de queda para enfrentar la violencia, dijo la periodista.

A lo que la intérprete de Tu falta de querer respondió enfáticamente, diciendo: ¿A ti te parece que quemar un supermercado, que está asegurado, que son transnacionales, de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente? ¿Que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material? ¿Por un bien que nos ha robado durante toda la vida?.

Ante ello, Patricia Janiot le respondió con las cifras de estaciones de Metro incendiadas al inicio de las manifestaciones. Pero Mon intervino: Te tengo que interrumpir ahí, porque también eso se está estudiando. Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando. Eso todavía no está claro.

Tras ello, Mon afirmó que pese a que no aprueba ningún tipo de violencia, quemaría un supermercado que le ha robado toda la vida, para exigir lo que le ha correspondido por un derecho básico.

Pero si tengo que ir a quemar un supermercado, que me ha robado toda la vida, para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque estamos hablando de vidas humanas no de bienes materiales. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado, enfatizó la cantante chilena.

Las declaraciones de la artista causaron controversia en Twitter, hubo quienes la apoyaron y también otros la criticaron.

Yo creo que a #MonLaferte le hace daño tanta marihuana mexicana, ya lo dijo Don Graf "la marihuana hace daño, también creo que la mini mi de Amy Winehouse no quiere cantar en el festival de viña está comprando pata en la raja de los organizadores pic.twitter.com/89plGGDQrJ — Ignacio Moskowitz (@doctormoskowitz) November 24, 2019

No es momento de medias tintas, de condenar la violencia de donde venga, de hablar de vandalismo ni ninguna de esas hueás. Es momento de tomar posturas radicales, o estás del lado correcto o mejor no estés.

Banco caleta a esta mujer hermosa y combativa. #MonLaferte pic.twitter.com/ktXuQq5790 — Cami Lngstrump (@PeperinaMarina) November 24, 2019