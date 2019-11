Mónica Cabrejos a Jonathan Maicelo: "A mí me empiezas a respetar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El día de ayer, Jonathan Maicelo visitó el set de 'Válgame' y se retiró luego que enlazaran una llamada telefónica con David 'Pantera' Zegarra. En la edición de hoy, el boxeador no dudó en expresar su molestia con los panelistas, pero terminó perdiendo los papeles.

“Me pareció desleal, deshonesto y atorrante lo que ustedes hicieron al poner (a 'Pantera' Zegarra) en la pantalla. Me quisieron sorprender y hacerme pelear con el otro muchacho por teléfono. Son deshonestos ustedes”, dijo un enfurecido Maicelo.

Ante sus declaraciones, la primera en intervenir fue Mónica Cabrejos, quien se mostró indignada por lo dicho por el boxeador. Sin embargo, Jonathan la interrumpió diciéndole “deshonesta” y “cállate la boca”.

“Tú tienes mucho barrio pero tú a mí no me vas a faltar el respeto. Mucha gente tiene razón en que a ti no te deberían dar cámaras porque eres muy malcriado. A mí me empiezas a respetar, no me llames deshonesta porque yo no soy corrupta. Y me vas a disculpar, pero creo, yo, señora productora que es momento de levantar el microondas”, dijo fastidiada la también conductora de 'Al sexto día'.

“Aquí la culpa tenemos nosotros por dejarle la cámara encendida. Si dependiera de mí te apagaría la cámara”, añadió.

Mónica Cabrejos pidió a la productora del programa que corte el enlace en vivo con Jonathan, caso contrario ella se retiraría del set para no volver más.

“Vamos a dejar esto aquí, nosotros no vamos a ser groseros como Maicelo. Gracias y si no se levanta el microondas, yo me levanto de este estudio y no vuelvo más. Y nos vamos todos porque las cosas y los apelativos con los que nos ha tildado este sujeto no son permitidos. Señora productora, por favor, levante la imagen”, enfatizó.