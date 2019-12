Mónica Cabrejos defendió nuevamente a Cathy Sáenz, luego de que Andrea Llosa utilizó su cuenta de Facebook para criticar la denuncia que esta hiciera contra Rodrigo González.

“Con el cariño y respeto que yo le tengo a Andrea Llosa, muy desatinado el texto. No se puede minimizar el ciberacoso. ¿Sabes cuántas mujeres sufren de ciberacoso y de ciberbullying? No solamente en el mundo, sino en el Perú”, dijo Cabrejos en su programa en Capital.

“Está normalizado. Pase usted por redes sociales y díganme si no son violentas. Mucha gente entiende lo siguiente: no puedes comparar un caso de ciberacoso con el feminicidio, y lo que la gente no entiende es que el feminicidio es la punta del iceberg. ¿Necesitamos ver a una mujer sangrando con los intestinos en la mano para entender que hay violencia? El daño psicológico no es violencia en nuestro país. Si usted me insulta constantemente, ¿eso no es violencia?”, agregó la también conductora de ‘Válgame’.

Mónica Cabrejos, incluso, minimizó el criterio de Andrea Llosa al momento de tomar en cuenta el daño psicológico que sufre una mujer, en alusión a los comentarios que hace Rodrigo González sobre Cathy Sáenz.

“Yo le preguntaría qué es, a Andrea Llosa, si alguien sistemáticamente me insulta en redes sociales. ¿Ella es quien determina cuál es el daño psicológico que le puede ocasionar a cualquier mujer? Pregunto, ¿ella es el perito? Porque yo digo ‘no, tú no eres. A ti no te ha pasado nada’. No, la violencia tiene muchas formas”, precisó la conductora radial.

“No necesitas un arma para matar, hay personas que matan con lo que dicen. No apañemos, no tengamos doble moral ni doble discurso. Si vas a estar en contra de la violencia, estate en contra de todos los tipos de violencia", finalizó Cabrejos.

Hay que recordar que Cathy Sáenz denunció en ‘Mujeres al mando’ ser víctima de maltrato de parte de Rodrigo González, a quien también le dedicó unas historias aduciendo que se mantendría firme en su postura.