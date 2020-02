Durante el programa “Válgame”, la periodista Mónica Cabrejos reveló por qué Melissa Klug habría aceptado renunciar a sus derechos como conviviente de Jefferson Farfán por 11 años; y a cambio aceptado el acuerdo que le propuso el futbolista de la selección peruana.

Y es que según Cabrejos, sus fuentes le indicaron que Jefferson Farfán tendría “pruebas contundentes” contra Melissa Klug que incluso podrían hacerle perder la tenencia de sus hijos.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos... Dicen que videito manda. Nunca fue la intensión de Jefferson Farfán de quitarle la custodia de sus hijos, pero como están en una gran batalla desde hace 10 años”, aseveró Cabrejos en Latina.

A decir de la conductora de “Válgame”, ante esas pruebas contundentes e irrefutables, la expareja del futbolista habría renunciado a sus derechos de conviviente y aceptado los 43 mil soles mensuales que recibe para sus dos hijos en común.

Investigadores privados

Cabrejos indicó que cuando hay situaciones legales, ambas partes pueden conseguir investigadores especializados. “No fue un video, sino varios videos ... fue una compilación de muchas cosas de que si se llegaba a una batalla legal o judicial, podrían haber puesto en peligro la tenencia de los hijos a pesar que Farfán no vive en Perú", detalló.

"Y en aras de que todo siga funcionando, se acepta y firma un acuerdo... pero según los abogados especialistas, todavía no se explica ¿por qué renunciar a algo que te corresponde de acuerdo a ley?”, se preguntó Cabrejos; sin embargo la conductora no precisó de qué se tratan los audiovisuales, pero refirió que serían temas muy delicados, por lo que no abordará sobre ello.

Madre de Jefferson Farfán

Es más, la periodista agregó en Latina que la madre de Jefferson Farfán también había deslizado la posibilidad de difundir unos audios reveladores.

No obstante, Mónica Cabrejos subrayó que sus fuentes no son Jefferson Farfán, ni su abogado, tampoco su madre ni la cantante salsera y amiga del futbolista Yahaira Plasencia.

