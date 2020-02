Luego de que Mónica Cabrejos lanzara un duro comentario que al parecer iba dirigido para Melissa Klug por la pensión que recibe de Jefferson Farfán para la manutención de sus dos hijos, la conductora de ‘Válgame’ aclaró que nunca ha mencionado a la popular ‘Blanca de Chucuito’ y si ella quiere sentirse aludida es su tema.

“Yo trabajo, tengo mis recibos en la Sunat, yo siempre trabajo, yo no soy sinvergüenza”, dijo en un primer momento Mónica Cabrejos al ser abordada por la prensa a su salida del programa.

Sin embargo, al ser consultada sobre una posible demanda que le podría hacer la ‘chalaca’ debido a sus fuertes comentarios, Mónica Cabrejos señaló que su nombre no es “mantenida”.

“Pero si yo no la he mencionado (a Melissa Klug). ¿En qué momento la he mencionado? No sé pues, si tú no eres mantenida. ¿Tu nombre es mantenida?... Que se sienta aludida si quiere", agregó fastidiada la también periodista.

Como se recuerda, Mónica Cabrejos compartió en su cuenta de Facebook una nota sobre la pensión que pasa Jefferson Farfán para sus hijos y agregó: “Cuando ser madre es un ‘negociazo’. Abusar de tu condición de mujer y de madre avergüenza a miles de mujeres que buscamos la verdadera igualdad en un mundo tan machista”.