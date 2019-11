Mónica Cabrejos a su productora: "Si Jonathan Maicelo viene a 'Válgame', yo me voy" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa 'Válgame' anunció que el día lunes Jonathan Maicelo estaría presente en el set, luego de su paso por 'El valor de la verdad'. Sin embargo, esta noticia no fue del agrado de Mónica Cabrejos, con quien protagonizó un fuerte altercado hace unas semanas.

"Yo no sé por qué le damos pantalla a un sujeto que nos ha menospreciado, nos ha vapuleado, nos ha insultado en el programa. Creo que respetos guardan respetos y nosotros mismos tendríamos que en este momento no darle más pantalla", dijo en un inicio la conductora del programa.

Pese a que Mónica Cabrejos recibió el respaldo de sus compañeras Kathy Sheen y Janet Barboza, el 'Zorro Zupe' continuó anunciando la presencia del boxeador en el programa.

"Mientras yo esté sentada en este programa, Jonathan Maicelo no va a venir. A mí no me interesa que el señor sea boxeador, que él es así, que su forma de ser. A mí me respetan. Y él no va a pisar este set mientras yo esté aquí", sostuvo la también periodista.

"Si la señora productora de este programa dice que viene Maicelo el lunes, significa que ella comparte la misma opinión y los mismos insultos que él. (...) A mí no me parece gracioso lo que ha dicho sobre mí. Yo sí siento que a mí me insultó... Esto lo digo en serio: Si Maicelo viene, yo me voy", sentenció Cabrejos.