Mónica Cabrejos revela chat donde se pide que Tula Rodríguez no vaya al 'opening' de la Teletón (VIDEO)

En medio del escándalo que se ha generado por la ausencia de todos los artistas de ProTv en la Teletón 2019 debido a un supuesto veto que habría puesto Gisela Valcárcel a Tula Rodríguez, Mónica Cabrejos sorprendió al revelar un chat entre el gerente de América Televisión, Jorge Grippa, y el productor de 'Esto es Guerra', Peter Fajardo.

La conductora de 'Válgame' contó que fue Jorge Grippa quien inició la conversación pidiéndole a Peter Fajardo que Tula Rodríguez no vaya al "opening" de la Teletón 2019, a lo que el productor del reality le contesta: "Eso no es posible ya que la Teletón no es el programa de Gisela".

Ante la respuesta de Peter Fajardo, Jorge Grippa le explica que "no es necesariamente el programa, pero que es una decisión del canal cuidar a las 'anclas' y que por esa misma razón no va ni Beto Ortiz, ni Magaly Medina".

Sin embargo, el 'Zorro Zupe' recordó que hace algunos años Beto Ortiz y Gisela Valcárcel estuvieron en un mismo set apoyando la Teletón, por lo que esa información no sería del todo cierta.

“La gente se pregunta por qué tengo yo el chat, pues soy periodista y tengo contactos y ante todo la verdad”, señaló Mónica Cabrejos para explicar cómo es que llegó ese chat privado a sus manos.