Mónica Cabrejos revela incómodo episodio que vivió con 'Yuca' hace unos años (FOTO)

Mónica Cabrejos decidió contar el incómodo episodio que vivió junto a 'Yuca' hace varios años, tras el escándalo en el que se encuentra involucrado por la denuncia de tocamientos indebidos que le interpuso Clara Seminara.

"Nos habían dado el almuerzo (...) A mí me había tocado pecho y yo quería pierna. Entonces por molestar, yo decía '¡ay, yo quiero pierna!' y él tenía pierna. Estábamos con Lucy Cabrera y se paró delante mío, fue y botó toda la comida a la basura y se pidió un menú de la cafetería. Todos nos quedamos (cara de sorpresa)", recordó la conductora radial.

Asimismo, Mónica Cabrejos aseguró que tras ese incidente con el actor cómico optó por mantener su distancia, pues 'Yuca' es una persona "impredecible".

"'Cara de yuca' no es un personaje ni una persona con la que a mí me gustaría tener una amistad, porque es como el tiempo en clima tropical: Hoy es alegre, feliz, amigable, al día siguiente amanece el tornado en la cabeza y tú no sabes si te va a saludar o si se molesta. Es una persona impredecible y las personas que han trabajado con él prefieren siempre guardar una distancia", comentó la exbailarina.