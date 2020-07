Mónica Cabrejos es uno de los personajes de la farándula limeña que siempre se vuelve tendencia en las redes sociales debido a sus opiniones sobre algún farandulero.

En esta oportunidad, la periodista habló sobre la ayuda que brinda el programa Esto es Guerra y que

“Yo creo que el programa es el que ayuda, mas no ellos porque no los he visto hasta ahora sacar de la suya e ir y ayudar. Hay una diferencia. Esto es guerra, a través de su formato, es el que apoya. Es verdad, están ayudando y toda ayuda suma”, comentó la locutora en su programa de Radio Capital.

Luego continuó con: “el programa consigue las donaciones y ellos (chicos reality) son parte del engranaje, pero con su bolsillo, con la suya, no he visto hasta ahora a ninguno que ha llevado víveres y que hayan subido un cerro ni cosa por el estilo”, agregó.

