Mónica Cabrejos habló sobre el asaltó que sufrió con el equipo de producción de ‘Al sexto día’ en Chorrillos. La también conductora de Radio Capital narró cómo vive después de haber sido víctima de un robo a mano armada, pues consideró que siempre tiene la sensación de estar en peligro.

“Me gustaría ir a la peluquería, centro comercial, a la playa, al cine, a caminar, pero sentirme segura. Ahora tengo la sensación de que a donde vaya me pueda pasar algo. A todos los lugares a donde voy, estoy mirando. Veo a alguien que tiene la mano en el bolsillo, pienso que va a sacar un arma, y creo que como están las cosas podría suceder en cualquier lugar”, sostuvo la presentadora.

Mónica Cabrejos ahora se traslada con chaleco antibalas porque recibió amenazas de los delincuentes que la asaltaron la semana pasada.

La periodista aseguró que ante cualquier movimiento extraño de cualquier vehículo motorizado está muy atenta porque puede ser un asaltante, que en “cualquier momento desenfunda su arma y con las mascarillas es peor porque no te permiten ni siquiera ver la cara, solo ves ojos. Entonces, la situación es perfecta para facilitarle las cosas a los ladrones”.

Según contó la presentadora de ‘Al sexto día’ y Radio Capital, recientemente fue a la playa, pero no pudo estar tranquila.

“Más allá del celular y la cámara de televisión que robaron, me robaron la tranquilidad y eso es lo peor que te pueden hacer. La sensación de estar tranquila, eso no tiene precio y me gustaría que me la devuelvan”, concluyó.