Mónica Hoyos arremete contra Rodrigo González: "Solo vino a España a buscar trabajo"

Síguenos en Facebook

¡Respondió fuerte y claro! Mónica Hoyos no se quedó callada ante las críticas por parte de Rodrigo González. El popular ‘peluchín’ estuvo en un programa español donde habló sobre la farándula y, claro está, de Mónica.

“Imagínate que viene a hablar de mí y cuatro personas más buscando 10 minutos de gloria en un programa de edición diaria, es un poco triste, ¿no?”, comentó Mónica Hoyos para Trome.

Cabe mencionar que ‘Peluchín’ calificó a Hoyos como ‘más española que la Paatoja’. “Pero con más trayectoria que él. Vino a ‘maletear’ porque está en nada, rajó del canal y sus gerentes que le dieron de comer por 10 años. Qué pena que este ‘payasín’ tenga que hablar así de las mujeres para figurar y buscar chamba”, precisó.

La también actriz aseguró que nadie invitó a Rodrigo a España: "Que yo sepa, no. Vino con su pasaje por un sencillo".

PELEA EN TWITTER

"Ahí estás colgándote de mí. Mejor anda arreglar todos los juicios que tienes en Perú y deja de hablar mal de la gente de tu canal. Claro que ya no tienes programa y buscas como sea tus cinco minutos de fama. Gran miserable el tal peluchín", escribió Mónica Hoyos en su cuenta de Twitter.

Rodrigo González, fiel a su estilo, le respondió recondándole el poco éxito que tuvo su programa en Perú: "En Perú no triunfaste en nada ¿he mentido? No tengo programa ya que renuncié. Lo hice con más de una década de éxito ininterrumpido. A ti te sacaron del aire por baja audiencia ¿recuerdas? Y aquí [en España] además de hablar mal de tu ex y de otra peruana por despecho ¿por qué se te conoce?"