Monique Pardo vive actualmente uno de sus peores momentos. A través de una entrevista con ‘La Banda del Chino’, la exvedette reveló que una presunta organización internacional la estaría extorsionando y pidiéndole una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

Según Monique, esta organización le exige la suma de un millón de dólares a cambio de su vida. Además, contó que esta mismas personas le habrían ofrecido protección porque otras dos mujeres ya habrían planeado asesinarla.

Por tal motivo, en el programa “La banda del chino”, Monique Pardo contó qué le respondió a quienes la amenazan con el fin de cobrarle la suma de un millón de dólares. “ Esto me ha destrozado la vida, hay un momento incluso en el que me dice te vamos a matar si no haces esto te vamos a destrozar, yo le dije mátenme ”.

Esta situación obligó a que Monique Pardo tomara la decisión de acudir a la comisaría del distrito de Lince, acompañada de su abogado, para solicitar garantías para su vida. Además, agregó que esta situación la ha afectado mucho, incluso más porque tiene un delicado estado de salud.

