MTV Video Music Awards: Taylor Swift y lo que escribió en su diario tras incidente con Kanye West en 2009

Esta noche se realizará una nueva edición de los MTV Video Music Awards y al igual que Ariana Grande, Taylor Swift es una de las favoritas para arrasar con los premios. ¿El motivo? Las 10 nominaciones que ostenta.

Sin embargo, cada vez que suena el nombre de Taylor Swift en los MTV Video Music Awards, se recuerda el bochornoso incidente que vivió en la edición del 2009, cuando Kanye West subió al escenario y cuestionó el premio que recibió por Mejor video musical por su tema "You belong with me".

"¡Mira, Taylor, estoy muy contento por ti y te dejaré terminar, pero Beyonce ha hecho uno de los mejores videos de todos los tiempos!", fueron las palabras del rapero, quien dejó a la joven cantante al borde de las lágrimas.

Pasaron 10 años desde aquel suceso y una serie de dimes y diretes entre ambos artistas. No obstante, cuando se creía que se sabía todo sobre este tema, nueva información se hizo pública.

Nos referimos a lo que escribió Taylor Swift luego de vivir tan penoso momento. La fecha del texto corresponde al 18 de septiembre de 2009, cinco días después de los MTV Video Music Awards.

"Oh, Dios, las cosas que pueden cambiar en una semana (...) Si me dijesen que una de las estrellas más importantes de la música se iba a subir al escenario para decir que yo no debería haber ganado, cuando estábamos en directo, te diría que esas cosas no pasan en la vida real. Pero, parece que sí, que ocurren", escribió la cantante con 19 años en aquel entonces.

Este texto y otros extractos de su diario forman parte de la versión Deluxe de Lover, el más reciente álbum de Taylor Swift y que es todo un éxito en ventas.