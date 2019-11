Muestran imágenes del primer día de grabación de “'Lizzie McGuire”

Disney+ a través de sus redes sociales mostró una imagen de Hilary Duff en el primer día de grabación de la esperada secuela de la serie Lizzie McGuire.

"¡Empaca tus maletas! #LizzieMcGuire, una serie original próximamente en #DisneyPlus, se dirige a la Gran Manzana para el próximo capítulo de la historia de Lizzie. Mira esta foto exclusiva del primer día de grabación, fue el mensaje de Disney en una publicación en Twitter.

Alpaca your bags! #LizzieMcGuire, an original series coming soon to #DisneyPlus, is heading to the Big Apple for the next chapter in Lizzies story. Check out this exclusive photo from the first day of production. pic.twitter.com/5h7ONvGPm9

— Disney+ (@disneyplus) October 29, 2019