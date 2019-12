Elmer Molocho, la pareja de la ‘Tigresa del Oriente’, fue captado besándose e ingresando a un hotel con la bailarina de la intérprete de ‘Israel’, identificada como Vicky Torero, quien pidió disculpas.

“Le pido mil disculpas porque es una muy buena mujer. He estado bien mareada, he estado tomando de cólera, he estado muy mal y Elmer ha estado bien mareado”, expresó en el programa conducido por Magaly Medina.

Según Torero, la ‘Tigresa’ del Oriente mandó a Molocho a que la acompañe porque se sentía mal al ver a su pareja Kike Suero besándose con su expareja.

“Habíamos ido a grabar y por canje nos daban el sauna. Yo estaba esperando que Kike me llame en público, me mandan el video cuando me iba a ir a mi casa y me puse mal. Me afectó. La ‘Tigresa’ dijo que no podía irme sola y me mandó con Molocho”, indicó.

Según las imágenes que mostró el programa ‘Magaly TV, la firme’, se puede ver a Elmer Molocho besando en reiteradas ocasiones a la joven identificada como Vicky Torero, quien desde hace un año es bailarina de la ‘Tigresa del Oriente’.

Incluso, después de varias horas de haber estado bebiendo licor, bailando y besándose en una discoteca, se ve cómo ambos se retiran del lugar y llegan hasta un hotel ubicado en Santa Anita.

Como se recuerda, en el mes de abril Elmer Molocho iba a contraer matrimonio con la ‘Tigresa del Oriente’. Sin embargo, este abandonó a la artista peruana y la dejó plantada en plena boda que se iba a transmitir en vivo a nivel nacional.