Karina Calmet sorprendió este miércoles luego que reapareciera en la pantalla chica. La recordada actriz de “Al Fondo Hay Sitió” visitó el set de “Mujer al mando” para promocionar un centro estético.

“Nos visita uno de los rostros más lindos. Vamos a darle la bienvenida a Karina Calmet. Hermosa, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lindo rostro el de Karina, ¿te sometiste a este tratamiento, tuviste algo de dolor? Qué le podrías contar a las personas que de repente quieren hacerse este tratamiento”, comentó Maricarmen Marín para darle la bienvenida a Calmet.

“No, no súper lindo. Estoy feliz me siento regia”, respondió la actriz sonriendo a las cámaras. Tras ello, Karina brindó detalles del tratamiento estético que se hizo en el rostro. “Sientes una especie de hormigueo, es súper fácil, inmediatamente me fui a mi casa a hacer mis cosas con mis hijos”, explicó.

Finalmente, mostraron unas fotografías del antes y después de que la actriz recibiera el tratamiento, y las personas detrás de cámaras se mostraron sorprendidos por los resultados, a lo que Karina respondió entre risas: “Miren…qué malos cómo dicen ‘wow’”.

“Gracias por invitarnos, estamos muy contentos por hacer estos tratamientos que no son invasivos, vayan son súper amorosos con todos los tratamientos”, dijo antes de retirarse del set.

